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среда, 24 марта 2021 01:13

Нашли бронзового быка, которого использовали в ритуалах

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Нашли бронзового быка, которого использовали в ритуалах
В Греции выкопали бронзового быка, которого принесли в жертву Зевсу. Фото: culture.gov.gr

В древнегреческом поселении Олимпия археологи нашли хорошо сохранившуюся бронзовую фигурку жертвенного быка.

Исследователям помогли проливные дожди, которые вымыли фигурку из земли, сообщает Министерство культуры Греции.

Артефакт заметила археолог Захарула Левентурис. Она осматривала землю у храма Зевса в Олимпии. Ее внимание привлекли рога фигурки.

Находку сразу отправили в лабораторию. Предполагают, что ее использовали в жертвоприношениях богу Зевсу. Главное святилище этого бога было в Олимпии. Его расцвет пришелся на период с 1050 по 700 годы до н.э.

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Следы огня на отложениях культурного слоя свидетельствуют, что здесь сжигали жертвы. Ранее большое количество жертвенных статуэток обнаружили в толстом слое пепла, который начинался от алтаря Зевса и покрывал всю территорию холма.

На греческом острове Лесбос археологи нашли руины бани. Она является древнейшей на острове. По предварительным оценкам, баню построили в эпоху ранней Византии, сообщает Министерство культуры и туризма Греции.

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