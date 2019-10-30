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среда, 30 октября 2019 15:33

Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе

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Нашли авианосец, который потопил первый камикадзе
Команда американских исследователей обнаружила в Тихом океане несколько военных кораблей Японии и США Фото: 3.nhk.or.jp

Американские исследователи нашли авианосец ВМС США "Сент-Ло" на дне филиппинского моря. Корабль затонул в результате удачной атаки первого камикадзе Юкио Секи.

Судно сопровождало транспортные корабли во время Второй мировой войны в Тихом океане и участвовало в десантной операции в заливе Лейте на Филиппинах, сообщает портал NHK News.

После удачной атаки Юкио и еще одного самолета под его командованием, авианосец затонул со всеми членами экипажа - погибли 143 человека.

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Сейчас корабль находится на глубине 4,7 тыс. м. Беспилотник зафиксировал название, камуфляж и палубу.

После успеха этой атаки японские армия и флот увеличили количество подобных спецопераций. Это привело к гибели более 4 тыс. человек.

Несколько недель назад в этом же месте исследователи обнаружили потопленный во время Второй мировой войны японский авианосец Kaga. Части судна находятся в Тихом океане на глубине 5,4 тыс. м.

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