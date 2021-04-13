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вторник, 13 апреля 2021 12:57

Начало депортации жителей Западной Украины

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Начало депортации жителей Западной Украины
Из западных областей выселяли семьи жертв советских репрессий. Фото: УИНП

В ночь с 12 на 13 апреля 1940 началось выселение 61 тыс. жителей Западной Украины и Западной Беларуси.

Переселяли в основном семьи польских пленных, расстрелянных сотрудниками НКВД в Катыни, Харькове и Калинине, а также родственников польских граждан, казненных в советских тюрьмах. Также выселили семьи владельцев частных сельскохозяйственных имений, предпринимателей и жандармов.

Большинство депортированных переселили в Казахстан. Там люди страдали он принудительного труда, нищеты, болезней и голода.

Среди депортированных - поляки составляли 68%, белорусы - 13,4%, украинцы - 12,3%, евреи - 4,3%.

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Депортации жителей Западной Украины и Беларуси в 1939 - 1941 годах проходили в 4 этапа. Всего тогда выселили примерно 330-340 тыс. человек.

Центр исследований освободительного движения и Архив службы безопасности Украины опубликовали коллекцию документов об "обмене территориями и населением" между Польшей и СССР 15 февраля 1951 года. Такие действия объясняли экономическими интересами двух государств: Польша требовала территорий с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений.

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Дата
13
апреля

Начало депортации жителей Западной Украины

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