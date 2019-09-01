Начал работать крымскотатарский телеканал

В 2006 году основали телеканал АТР. Фото: АТР

1 сентября 2006 в Крыму начал работать первый в мире крымскотатарский телеканал АТР.

Телеканал начал вещание на 27 эфирном канале в Симферополе. В 2011 году в АТР инвестировал бизнесмен Ленур Ислямов.

В 2012 году канал вышел на круглосуточное вещание на спутнике Astra. Число сотрудников увеличилось с 30 до 200. Аудитория телеканала составила около 5 млн телезрителей.

В январе 2013 года АТР открыл корпункт в Киеве. В 2013 году ATR снял свой первый художественный фильм "Хайтарма" о геноциде крымских татар.

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После оккупации Крыма телеканал выступил за единство с Украиной. Власти РФ не предоставили каналу регистрацию.

17 июня 2015 телеканал возобновил вещание из Киева. В Крыму канал доступен только по спутниковому телевидению.

Лидеры крымских татар призвали президента Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму. С таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров.