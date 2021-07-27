На территории украинского замка нашли 900-летнюю шахматную фигуру

Во время раскопок на территории Меджибожского замка на Хмельниччине археологи нашли шахматную фигуру, которой около 900 лет.

"Сегодня наши археологи откопали короля нашего замка. Шахматная фигура, которая датируется XII веком, изготовлена из слоновой кости. Имеет резьбу. Она стала самой яркой находкой сезона 2021 года", - сообщили археологи в Facebook.

Специалисты добавили, что аналоги фигур из разных музеев мира подтверждают назначение артефакта.

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Автор: facebook.com/medzhybizh2000/ Как фигура оказалась в пределах замка пока неизвестно

Канадские археологи обнаружили одну из древнейших шахматных фигур во время исследования в 1991-м торговой крепости Хумаймы в Иордании. Несмотря на давность находки, исследованием занялись в 2019 году. Фигурка представляла собой прямоугольный камень с круглым углублением сверху и резьбой по нижней части. Специалисты предполагали, что это ладья. Ее изготовили около 1,3 тыс. лет назад. Фигурку назвали самым ранним примером шахматной фигуры. Ученые установили, что простые настольные игры появились в Евразии около 4 тыс. лет назад. Согласно сохранившимся письменным свидетельствам, первые шахматы начали использовать в Индии 1,4 тыс. лет назад. Местные торговцы и дипломаты, вероятно, принесли эту игру на Ближний Восток.