На строительстве дороги нашли древние монеты

 
Ексклюзивы
1/5
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
Просмотров: 9
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 414
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1323
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 657
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 783
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3528
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1638
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5130
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 828
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 243
Фото
Все фото
20
7
5
10
10
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
Как одевались на Балканах 120 лет назад - подборка фото
&quot;Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Изысканные входы и трехмерные рисунки - нашли 12 гробниц китайских вельмож
Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото
Как создают 3D-модели исторических экспонатов
Как создают 3D-модели исторических экспонатов
Видео
Все видео
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Интервью
1/5
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
На 10 процентов высокой литературы должны приходиться 90 процентов качественной массовой - Мартин Якуб
Просмотров: 9
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 414
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 765
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2259
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 459
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 13:20

На строительстве дороги нашли древние монеты

  Комментировать
На строительстве дороги нашли древние монеты
В Лондоне нашли редкие монеты железного века. Фото: thehistoryblog.com

На месте строительства шоссе в районе Хиллингдон в Западном Лондоне обнаружили 300 редких монет позднего железного века.

Сокровище нашли после того, как во время ливня обнажился участок почвы. Земля была зеленого цвета. Это указывало на наличие окисленного металла, сообщает thehistoryblog.com.

В земле нашли монеты I в. до н. е. Эти монеты называются потинами. Их изготавливали из смеси меди, олова и свинца в Британии. Они копируют раннюю кельтскую монету, отчеканенную 2175 лет назад на территории современного Марселя во Франции.

На одной стороне монеты изобразили профиль бога Аполлона, обращенный влево. На другой стороне бык, атакующий вправо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали средневековую монастырскую кухню

Монеты отправили в лабораторию для очистки, консервации и оценки состояния. Их проанализируют эксперты, чтобы больше узнать о происхождении.

В Великобритании археологи обнаружили большой клад римских монет, датированных IV в. н. э. Согласно местному законодательству выручка в случае его продажи должна быть разделена поровну между теми, кто нашел клад и собственником земли, на которой он был обнаружен. Оценку исторической ценности и рыночной стоимости находки проведут сотрудники Британского музея.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На строительстве дороги нашли древние монеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 8785
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4203
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2916
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 2907
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна Просмотров: 2664
История
Завитки и листья плюща. Археологи раскопали необычный саркофаг
Завитки и листья плюща. Археологи раскопали необычный саркофаг Просмотров: 90
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
 Просмотров: 135
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра Просмотров: 81
В московской тюрьме умер украинский политик
В московской тюрьме умер украинский политик
 Просмотров: 396
Князья разбили половцев на Днепре
Князья разбили половцев на Днепре
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 882
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть