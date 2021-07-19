На строительстве дороги нашли древние монеты

В Лондоне нашли редкие монеты железного века. Фото: thehistoryblog.com

На месте строительства шоссе в районе Хиллингдон в Западном Лондоне обнаружили 300 редких монет позднего железного века.

Сокровище нашли после того, как во время ливня обнажился участок почвы. Земля была зеленого цвета. Это указывало на наличие окисленного металла, сообщает thehistoryblog.com.

В земле нашли монеты I в. до н. е. Эти монеты называются потинами. Их изготавливали из смеси меди, олова и свинца в Британии. Они копируют раннюю кельтскую монету, отчеканенную 2175 лет назад на территории современного Марселя во Франции.

На одной стороне монеты изобразили профиль бога Аполлона, обращенный влево. На другой стороне бык, атакующий вправо.

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Монеты отправили в лабораторию для очистки, консервации и оценки состояния. Их проанализируют эксперты, чтобы больше узнать о происхождении.

В Великобритании археологи обнаружили большой клад римских монет, датированных IV в. н. э. Согласно местному законодательству выручка в случае его продажи должна быть разделена поровну между теми, кто нашел клад и собственником земли, на которой он был обнаружен. Оценку исторической ценности и рыночной стоимости находки проведут сотрудники Британского музея.