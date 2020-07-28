На строительстве детской площадки нашли церковную мозаику

Археологи обнаружили пол 1300-летней христианской церкви в селе Кфар-Кама в Израиле.
Храм с мозаичным полом обнаружили в ходе подготовительных работ перед строительством детской площадки, сообщает израильское управление древностей.
"Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели только одну апсиду", - рассказал руководитель раскопок Нурит Фейг.
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Исследователи нашли каменный ящик. Вероятно, в нем хранили священные реликвии.
Раскопки продолжаются.
Рабочие раскопали невредимый древнеримский каменный саркофаг в турецком городе Измир. Готовили фундамент под новое здание в историческом районе Конак.
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