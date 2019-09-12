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пятница, 13 сентября 2019 08:20

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

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На рынке взорвалась бомба: 20 погибших
Взрывы в Индии повторились в месяц. Фото: ТСН

В индийском городе Дели 13 сентября 2008 года состоялся террористический акт. Взорвались бомбы в людных местах.

Первая бомба сработала в торговом квартале "Коннот-Плейс". Мощность бомбы была небольшой - но в это время на рынке было много людей. Второй взрыв серии прогремел на людной улице в районе "Грейтер Кайлаш". Третья бомба сработала неподалеку от квартала "Кароль Баг".

Последние две - на парковке одного из торговых центров. Полиция обнаружила еще четыре бомбы: в Центральном сквере, у входа в кинотеатр "Ригал", рядом с памятником "Ворота Индии" и неподалеку от здания парламента. Их обезвредили.

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Погибли 20 человек, 98 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя исламское военизированная группировка "Моджахеддин". Власти установили комендантский час. В столице страны Дели, а также Калькутте усилены меры безопасности. Власти призвали население по всей стране сохранять спокойствие. Однако террористические акты продолжались.

Исламские террористы из пакистанской группировки 26-29 ноября 2008 года совершили семь нападений в Мумбаи в Индии. Первая группа расстреливала людей из автоматов Калашникова на вокзале. Еще две группы захватили заложников в двух пятизвездочных отелях. Четвертая группа атаковала еврейский центр. Погибло 175 человек.

Террористический акт в норвежском Осло состоялся 22 июля 2011 года. Взрыв в центре норвежской столицы у резиденции премьер-министра унес жизни семи человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
сентября

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

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