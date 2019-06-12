На острове нашли поселение каменного века

На Кипре раскопали древнее поселение. Фото: N+1

Группа археологов обнаружила неолитические каменные здания на Кипре.

Они были построены 8,4-7,6 тысячи лет назад, сообщает N+1.

В 2018 году археологи обнаружили на острове поселение. Оно существовало в середине VII тысячелетия до нашей эры.

В полевом сезоне 2019 исследователи нашли в поселении остатки каменных зданий, построенных, 8,4-7,6 тысяч лет назад.

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Одно из зданий было построено из двух рядов камней. Его диаметр составлял 5 м. Рядом со зданием находилось несколько меньших домов. Жители поселения не умели делать керамическую посуду. Изготавливали её из камня.

На западе Франции недалеко от города Ангулема археологи нашли камень с вырезанными изображениями животных. Исследователи убеждены, что рисунки сделали представители азильской культуры эпохи мезолита 9-7 тыс. лет назад.