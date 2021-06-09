На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов

Фото: Stefan Puchner

На раскопках в немецком Аугсбурге нашли 400 кг артефактов.

Раскапывали старый военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии. Находки доказывают, что он возник между 8 и 5 годами до новой эры, передает DW.

На месте лагеря обнаружили 800 монет, оружие, инструменты и украшения римского периода.

Обнаружили масляное лампу с изображением римского бога Солнца, монеты с изображением императора Октавиана Августа и другие вещи.

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Раскопки проводились на территории закрытого промышленного предприятия. Здесь планируют возводить многоквартирные дома.

В могиле женщины в Германии археологи обнаружили золотое кольцо раннего бронзового века - III тыс. до н. е. Находку сделали в районе Тюбинген на юго-западе Германии. Ее назвали самым ранним золотым предметом в этом регионе.