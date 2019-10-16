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среда, 16 октября 2019 13:37

На древнем кладбище нашли уцелевшие саркофаги

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Египетские археологи нашли 20 саркофагов на кладбище Асасиф неподалеку Луксора. Все они хорошо сохранившиеся и не разграбленные.

"Это открытие - одно из крупнейших и важнейших открытий, которое было объявлено в течение последних нескольких лет", - сообщили в Министерстве древностей Египта.

Все памятники сохранили цвета и древние надписи. Интересно, что все они находились в состоянии в котором их оставили еще древние египтяне. Раскопки в этих местностях проводят с конца XIX в.

Более подробно о находке обещают рассказать на пресс-конференции в субботу.

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Автор: antiquities.gov.eg
  В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов
В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов

Автор: antiquities.gov.eg
  В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов
В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов

Автор: antiquities.gov.eg
  В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов
В Египте обнаружили 20 неповрежденных саркофагов

Египетские археологи обнаружили 30 мастерских по изготовлению саркофагов в Долине обезьян на западе Долины царей в Луксоре. Район состоит из зданий для хранения погребальных мебели и сооружений, где обжигали керамику. Все датируются периодом XVIII династии - 1550-1292 годами до н.э.

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