На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Запрет объяснили перенасыщением территории Украины электростанциями. Фото: 112

2 августа 1990-го Верховный Совет УССР принял постановление о моратории на строительство на территории республики новых АЭС и новых сверхмощных радиолокационных станций.

"На основании полномочий, предоставленных народом Украины, учитывая экологический кризис в республике, перенасыщение ее территории атомными реакторами, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: объявить мораторий на строительство новых атомных электростанций на территории Украинской ССР и увеличение мощностей действующих АЭС сверх тех, которые установлены на 1 августа 1990 года, сроком на 5 лет", - говорилось в документе.

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Постановление подписал Председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук.

Верховная Рада Украины отменила мораторий 21 октября 1993-го.

Генеральная ассамблея ООН утвердила 26 апреля - Международным днем ​​памяти Чернобыля. Это произошло 21 декабря 1995 на предложение украинской делегации. Аварию на ЧАЭС признали крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю ядерной энергетики в мире. Она изменила радиационную обстановку, экологию, судьбы людей во всем мире.