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четверг, 05 августа 2021 16:05

Мужчина нашел золотую пирамиду

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Мужчина нашел золотую пирамиду
В Англии мужчина нашел пирамидку. Предполагают, что служила элементом оружия или ножен Фото: thehistoryblog.com

В английском графстве Норфолк мужчина с металлоискателем обнаружил пирамидку раннего англосаксонского периода, изготовленную из золота и граната. Находку датировали между 560-м и 630 годом.

Размер артефакта 12х11,9 мм. Он имеет квадратную подставку, инкрустированную со всех четырех сторон тремя перегородчатыми гранатами в двух разных стилях. Гранаты же имеют основу из золотой фольги. По словам специалистов, такая техника часто встречается в других англосаксонских ювелирных изделиях. Внутренняя же часть пирамидки полая и в настоящее время заполнена землей, информирует The History Blog.

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Артефакт происходит из VI - VII вв. Тогда графства Норфолк и Саффолк образовали независимое Королевство Восточная Англия. Возможно, он принадлежал кому-то из близкого окружения большого лорда или англосаксонского короля. Ведь человек мог позволить себе золото, гранаты, одновременно требовать у мастеров их искусной обработки. Исследователи также установили, что гранаты были индийского или шри-ланкийского происхождения. Это свидетельствовало о широких торговых связях Англии в те времена.

Археологи рассказывают, что хоть пирамидки подобного типа находили и раньше, их назначение не совсем понятно. Перемычка, пересекающая нижнюю сторону фигурки, может указывать на то, что предмет служил для закрепления меча или кинжала в ножнах.

Недавно искательница сокровищ Кэт Джайлс нашла 87 монет и 13 серебряных слитков времен викингов во время поисков с металлодетектором на британском острове Мэн.

Серебряные монеты отчеканены между 990-м и 1030 годом в Англии, Дублине, Германии и непосредственно на острове Мэн. На большинстве изображены портреты короля Англии, Дании и Норвегии Кнута, короля Англии Этельреда II, императора Священной Римской Империи Оттона I, а также короля Зигритта Шелкобородого, который правил Дублином с 990-го до 1036 года и имел скандинавское происхождение.

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Дата
05
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