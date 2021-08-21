Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем

Фото: "Радыо Свобода"

Топор Х-ХI вв. купил и передал государству львовский предприниматель Тарас Хмеловский.

Артефакт нашли "черные археологи" на Черниговщине. Хмеловский увидел его в интернете и выкупил за около $10 тыс, сообщает "Радио свобода".

"Археология и история остались моим увлечением, интерес не угасал еще до того, как находка случилась. Я поддерживал несколько археологических экспедиций и моя тема была связана с Киевской Русью. Поэтому понимал, что это ценный предмет и можем его потерять. Технология изготовления топора заключается в том, что он был отлит, в нем мастер делал канавки и с определенной очередности заклепывал проволоку, затем полировал. Уникальности топору добавляет изображение трезубца, которое полностью интегрированно со скандинавским стилем. Этим оружием, очевидно, пользовался знатный воин. Возможно, он его получил в качестве вознаграждения от князя", - сказал Хмеловский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу нашли камни с трезубцами

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук сообщил, что находка относится к редкой группе инкрустированных боевых топоров Х-ХIII вв. Изображения указывает на то, что топор относится к X-XI вв. Такое оружие обнаруживали на территории Руси и Швеции.

На территории усадьбы-музея Старый Минск вблизи столицы Беларуси нашли два обломки горшков с трезубцем князя Всеслава Брячиславича Чародея. Археологи раскопали дом конца X - начала XI в. Там обнаружили печь и множество обломков горшков, фибулу, гвозди, нож, шлифовальный камень и другие предметы.