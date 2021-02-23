Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад

Фото: facebook.com/transcarpathian.heritage/

Показали колоризированные фотографии, оригиналы которых сделаны в Подкарпатской Руси 1919-1922 годов. Тогда украинские земли находились под властью Чехословакии. В крае, кроме украинцев, проживали венгры, евреи, чехи, словаки и немцы.

Оригинальные снимки сделала чешский етнограф и писательница Амалия Кожминова. Она работала инспектором школьного предмета "Рукоделие" и получила от министерства школ и народного образования задачу исследовать эти края. Кожминова стала одной из первых женщин-фотографов, которые зафиксировали жизнь и быт местных горцев, передает в Facebook сообщество Transcarpathian Heritage.

Снимки хранятся в различных архивных учреждениях, а колоризированные копии являются частью частной коллекции чешского фотографа Павла Шойфлера.

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Ранее публиковали колоризированные фото Киева конца XIX - первой половины XX в. На фотографиях можно увидеть хлопоты обычного люда, строительство известных столичных сооружений, в частности Дома книги, ныне известного как ЦУМ, Бессарабский рынок, ул. Городецкого, Владимирскую, Крещатик, Подол, церковь Николы Притиска и церковь Вознесения Господня на Демеевке, что до 1892 года была деревянной.