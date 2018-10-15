Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка

Фото: Cameralabs

Показали фото улиц Нью-Йорка из коллекции Рея Симона.

Симон скупал старинные негативы на рынках и аукционах, сообщает Cameralabs.

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Около десяти лет назад он начал разбирать свои коллекции негативов, начал их ретушировать и реставрировать. В итоге получился архив ретро фотографий, демонстрирующих старый Нью-Йорк. Снимки показывают жизнь в городе в начале ХХ века.

Подборку фотографий женщин в головных уборах опубликовали в сети. Они были сделаны в начале ХХ века.