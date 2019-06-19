 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1062
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4140
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1377
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 270
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7533
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1890
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
15
15
5
15
4
Ловили рыбу и сплавляли лес - как жили гуцулы в 1920-х
Ловили рыбу и сплавляли лес - как жили гуцулы в 1920-х
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
Как жили турки во время Первой мировой войны - раритетные фото
Нашли клад богатой семьи
Нашли клад богатой семьи
Видео
Все видео
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1953
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5454
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 531
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 12:22

Ловили рыбу и сплавляли лес - как жили гуцулы в 1920-х
15

  Комментировать

Показали фотографии гуцулов 1920-х Николая Сеньковського
Фото: tyzhden.ua
Показали фотографии гуцулов 1920-х Николая Сеньковського
Показали фотографии гуцулов 1920-х Николая Сеньковського
Показали фотографии гуцулов 1920-х Николая Сеньковського
Показали фотографии гуцулов 1920-х Николая Сеньковського

В интернете опубликовали фотографии карпатских гуцулов первой чверти XX в. Фотографии сделаны Николаем Сеньковским - известным украинским фотохудожником. Он проживал в поселке Жабье на Гуцульщине, теперь Верховина с 1920-го.

В межвоенное время гуцулов часто снимали европейские фотографы, которые приезжали в Карпаты в поисках эксклюзивного материала. Эта тема интересовала и украинских художников. Коллекция ретро фотографий сегодня находится в сборнике Национальной библиотеки Польши в Варшаве, об этом сообщает Тиждень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец

Фотографии жителей современной Ивано-Франковской области конца XIX в. хранятся в Австрийском государственном архиве.

Тогда территория гуцульщины вместе с другими западноукраинскими землями входила в состав Австро-Венгрии. Поэтому сюда часто приезжали путешественники из столицы Вены. Были среди них и фотографы.

На снимках этой подборки можно увидеть людей всех возрастов. Некоторые из них сделаны в профессиональном фотосалоне, а остальные на природе. Такие фотографии могли готовить для выставки, чтобы показать необычный мир украинцев

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ловили рыбу и сплавляли лес - как жили гуцулы в 1920-х». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 93930
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 72455
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 54529
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 6 Просмотров: 35767
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 33464
История
Украинский князь погиб в Польше
Украинский князь погиб в Польше
 Просмотров: 306
Строители случайно наткнулись на древние стены
Строители случайно наткнулись на древние стены Просмотров: 1341
Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день
Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день
 Просмотров: 1071
Откапывают сбитый советский самолет
Откапывают сбитый советский самолет 1 Просмотров: 1071
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
С часами, портретами и ящиками - какими были давние кольца
15
 Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
24
У каких партий больше шансов попасть в Раду
16
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
12
Тимошенко срочно нужны выборы
6
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1035
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua