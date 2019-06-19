Ловили рыбу и сплавляли лес - как жили гуцулы в 1920-х

Фото: tyzhden.ua

В интернете опубликовали фотографии карпатских гуцулов первой чверти XX в. Фотографии сделаны Николаем Сеньковским - известным украинским фотохудожником. Он проживал в поселке Жабье на Гуцульщине, теперь Верховина с 1920-го.

В межвоенное время гуцулов часто снимали европейские фотографы, которые приезжали в Карпаты в поисках эксклюзивного материала. Эта тема интересовала и украинских художников. Коллекция ретро фотографий сегодня находится в сборнике Национальной библиотеки Польши в Варшаве, об этом сообщает Тиждень.

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Фотографии жителей современной Ивано-Франковской области конца XIX в. хранятся в Австрийском государственном архиве. Тогда территория гуцульщины вместе с другими западноукраинскими землями входила в состав Австро-Венгрии. Поэтому сюда часто приезжали путешественники из столицы Вены. Были среди них и фотографы. На снимках этой подборки можно увидеть людей всех возрастов. Некоторые из них сделаны в профессиональном фотосалоне, а остальные на природе. Такие фотографии могли готовить для выставки, чтобы показать необычный мир украинцев