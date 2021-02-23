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среда, 24 февраля 2021 08:22

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

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Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника
Самое известное произведение ван Эйка - Гентский алтарь. Это многоярусный полиптих из 26 картин, на которых изображены 258 человеческих фигур. ФОТО WGA

В Бельгии 24 февраля 1466-го состоялась первая лотерея. Выигрышем были картины художника и денежный приз.

Фламандский художник раннего Возрождения, мастер портрета Ян Ван Эйк (1390-1441) написал более 100 картин на религиозные сюжеты. Он один из первых художников, освоивших технику живописи масляными красками. До 40 лет достиг такого уровня мастерства, что стал придворным художником герцога Бургундского Филиппа III Доброго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко выкупили с помощью лотереи

Ян ван Эйк умер в Брюгге в 51 год, похоронен на кладбище Собора Святого Донатиана. Вдова мастера после смерти начала управлять мастерской покойного в городе Брюгге. На 25 годовщину смерти она устроила благотворительную летерею. Каждый, кто приобрел лотерейный билет, мог испытать свое счастье.

Все средства от продажи билетов шли на помощь беднякам города Брюгге. Вероятно, что в лотерее были не только денежные выигрыши, но и произведения художника. Позже в Бельгии часто проводили лотереи. Благодаря им были построены часовни, приюты, водные каналы и портовые сооружения.

В Царском Селе под Петербургом 4 мая 1838-го состоялась лотерея между членами царской семьи и приглашенными вельможами. Разыграли портрет воспитателя наследника российского престола Василия Жуковского. На вырученные деньги выкупили из крепостничества художника и поэта Тараса Шевченко.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
февраля

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

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