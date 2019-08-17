Плотину Днепровской ГЭС взорвали сотрудники НКВД. Фото: http: //porohy.орг

Плотину Днепровской ГЭС взорвали сотрудниками НКВД 18 августа 1941 года. Это произошло после ее прорыва немецкими войсками. Во время взрыва там образовалась пробоина длиной 135 метров.

Активное судоходство по Днепру началось в XIX веке. В украинских землях в составе Российской империи начался промышленный переворот. Начинается активная закупка и построение паровых двигателей. 1838-го была открыта Днепровская судоходная компания. Днепр становится главной артерией снабжения сельскохозяйственных товаров и промышленности в украинских городах.

После построения Днепрогэс в Запорожье, судоходство было почти остановлено. Дамба этой крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр 1932. Были затоплены знаменитые днепровские пороги, усложняли передвижение по главной водной артерии Украины. Судоходство по Днепру осуществляли с помощью шлюза.

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По мосту через Днепр в августе 1941 года немецкие танки прорвались на Хортицу. Бойцы советской 274 дивизии продолжали бой. Советские войска на острове оказались в ловушке. Работники НКВД взорвали плотину Днепрогэса.

Взрыв на Днепрогэсе был подготовлен еще в начале августа и одобрен Сталиным. Образовалась пробоина, через которую хлынула вниз многометровая волна. Крики людей и животных охватили Хортицу, но некому было спасать. Немецкое командование оценивало свои потери в 1,5 тыс. человек. Жертвы среди красноармейцев и гражданского населения оцениваются цифрами от 20 до 120 тыс. человек.

6 августа 1945 японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США. Американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".