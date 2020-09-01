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среда, 02 сентября 2020 01:13

Крестьянин нашел на своем дворе средневековые катакомбы

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Крестьянин нашел на своем дворе средневековые катакомбы
На Кавказе нашли древние катакомбы. Фото: администрация Дахадаевского района.

В Дагестане житель с. Уркарах обнаружил во дворе своего дома катакомбы начала раннего средневековья.

Нашел в подземельях кувшины, предметы быта и человеческие кости, сообщает администрация Дахадаевского района.

Абдулгамид Мирзаев при благоустройстве двора на глубине 5-6 м обнаружил две комнаты. На полках стояли кувшины, а посередине комнаты - скелеты.

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Историк Леонид Ильюков считает, что обнаруженные артефакты относятся к началу V в. нашей эры.

"Ритуальные кувшины сохранились идеально. Камера, в которой лежал скелет человека несомненно будет интересна археологам из Махачкалы", - сказал профессор.

Археологи раскопали остатки знатной женщины из племени аланов на Северном Кавказе. Ее хоронили в семейной гробнице с множеством римских украшений. Артефакты датируют I в. нашей эры.

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