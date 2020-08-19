Крестьяне подняли восстание

В 1920 году в Киевской области началось восстание. Фото: facebook.com/medvyn.povstannia

19 августа 1920 началось Медвинское антибольшевистское восстание.

Накануне в Медвин Богуславского района Киевской области прибыла делегация коммунистов. Она требовала мобилизации крестьян в Красную армию и сдачи продуктового налога. Крестьяне спросили, почему приезжие говорят на русском. Те назвали украинский язык "петлюровским" и пригрозили уничтожить его.

Ночью медвинцы во главе со старшинами собрались дома у бандуриста Антона Митяя. Решили поднять восстание и держать оборону села, пока на помощь не придет армия УНР.

Атаманом восстания стал сотник Хома Сидоренко, начальником штаба Николай Василенко. Бандурист Митяй занялся пропагандой.

19 августа коммунисты снова собрали крестьян. Вместо того группа вооруженных повстанцев арестовала коммунистов, разоружила их и с трибуны объявила о начале восстания.

Через 4 дня начались пешие наступления большевиков на Медвин. Они были неуспешными.

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"Добывают остатки имущества из-под пожарищ, переносят его в уцелевшие дома, сносят под сожженную церковь своих убитых, но поддаваться красным еще и мысли не имеют. Защищались по-профессиональному, чего нельзя было сказать о 20-часовом наступлении 2 полков красной пехоты", - писал холоднояровец Юрий Горлис-Горский, который помогал медвинцам.

Повстанцев из села смогла вытеснить только регулярная армия во главе с Семеном Буденным. Люди перешли в подполье.

Вооруженное выступление солдат полка им. гетмана Павла Полуботка началось в ночь на 18 июля 1917 года в Киеве. Воины хотели провозгласить независимость Украины. Одним из поводов к восстанию стал компромисс между Центральной Радой и Временным правительством России, известный как Второй универсал.