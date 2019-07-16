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среда, 17 июля 2019 08:20

Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

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Крепость на берегу Дона штурмовали месяц
U XVII stolitti Azov zaporozhtsi namahalysya zakhopyty kilʹka raziv. Ilyustratyvna kartyna U 1634 rik Ivana Sulymy vzyav kutkovu vezhu mista, ale mury vezhi obvalylysya, i kameni zasypaly vkhid do ukriplennya. V tsʹomu pokhodi na Oziv okrim zaporizhtsiv braly uchastʹ i donsʹki kozaky, a hetʹman Sulyma zymuvav na Donu. YE takozh vidomosti y pro morsʹki pokhody zaporizhtsiv na Oziv 1615 roku. Azov roztashovanyy na livomu berezi riky Don, za 8 km vid vpadannya yiyi v more. Misto malo zamknutu fortechnyy mur zahalʹnym obvodom v 600 sazhniv - 1560 m (1 sazhenʹ -2.6 m). Azov skladalosya z trʹokh mist: vlasne Azov, Taprahalov i Tashkalov. Fortechni stiny narakhovuvaly 11 basht, mista buly rozdileni mizh soboyu stinamy. Z boku Dona stina dosyahala 10 sazhniv vysoty - 26 m. Fortechni rovy maly 4 sazhni shyryny. CHYTAYTE TAKOZH: Iz holiv vbytykh tatary sporudyly dvi vezhi U 1694 rotsi Petrom Pershym vyrisheno vidnovyty aktyvni boyovi diyi iz turkamy i nanesty udar ne po krymsʹkym tataram, a po turetsʹkoyi fortetsi Azov. Vydano ukaz tsarya, za yakym kholopy, yaki vstupaly do viysʹka, otrymuvaly svobodu. Sukhoputna armiya zbilʹshylasya vdvichi, dosyahnuvshy 70 000 cholovik. U neyi takozh uviyshly zaporizʹki i donsʹki kozaky. 16 lypnya zaversheno pidhotovchi roboty oblohy Azovu. 17 lypnya 1500 donsʹkykh i chastyna zaporizʹkykh kozakiv samovilʹno uvirvalysya v fortetsyu i zasily v dvokh bastionakh. 19 lypnya pislya tryvalykh artyleriysʹkykh obstriliv harnizon Azova zdavsya. Naybilʹshyy sukhoputnyy biy mizh viysʹkamy Henuezʹkoyi Respubliky i tataramy Krymsʹkoho ulusu Zolotoyi Ordy vidbuvsya 22 chervnya 1434 roku bilya poselennya Solkhat – suchasne misto Staryy Krym na skhodi pivostrovu Krym. Viysʹka Henuyi buly rozbyti tatarsʹkymy viysʹkamy khana Khadzhy I Heraya. Показати більше 1686/5000 В XVII веке Азов запорожцы пытались захватить несколько раз. иллюстративная картина

Казацко-московские силы 17 июля 1696 года взяли турецкую крепость Азов - на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море.

В XVII веке Азов запорожцы пытались захватить несколько раз. В 1634 лет Иван Сулима взял уголковую башню города, но стены башни обрушились, и камни засыпали вход в укрепления. В этом походе на Азов кроме запорожцев участвовали и донские казаки, а гетман Сулима зимовал на Дону. Есть также сведения и о морских походах запорожцев на Азов 1615 года.

Азов расположен на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море. Город имел замкнутую крепостную стену общим окружностью в 600 сажен - 1560 м (1 сажень -2.6 м). Азов состояло из трех городов: собственно Азов, Тапрагалов и Ташкалов. Крепостные стены насчитывали 11 башен, города были разделены между собой стенами. Со стороны Дона стена достигала 10 саженей высоты - 26 м. Крепостные рвы имели 4 сажени ширины.

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В 1694 году Петром Первым решено возобновить активные боевые действия с турками и нанести удар не по крымским татарам, а по турецкой крепости Азов. Указ царя гласил, пчто холопы, которые вступали в армию, получали свободу. Сухопутная армия увеличилась вдвое, достигнув 70 000 человек. В нее также вошли запорожские и донские казаки.

16 июля завершены подготовительные работы осады Азова. 17 июля 1500 донских и часть запорожских казаков самовольно ворвались в крепость и засели в двух бастионах. 19 июля после длительных артиллерийских обстрелов гарнизон Азова сдался.

Больший сухопутный бой между войсками Генуэзской Республики и татарами Крымского улуса Золотой Орды состоялся 22 июня 1434 возле поселения Солхат - современный город Старый Крым на востоке полуострова Крым. Войска Генуе были разбиты татарскими войсками хана Хаджи I Герая.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
июля

Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

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