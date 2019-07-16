Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

Казацко-московские силы 17 июля 1696 года взяли турецкую крепость Азов - на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море.
В XVII веке Азов запорожцы пытались захватить несколько раз. В 1634 лет Иван Сулима взял уголковую башню города, но стены башни обрушились, и камни засыпали вход в укрепления. В этом походе на Азов кроме запорожцев участвовали и донские казаки, а гетман Сулима зимовал на Дону. Есть также сведения и о морских походах запорожцев на Азов 1615 года.
Азов расположен на левом берегу реки Дон, в 8 км от впадения ее в море. Город имел замкнутую крепостную стену общим окружностью в 600 сажен - 1560 м (1 сажень -2.6 м). Азов состояло из трех городов: собственно Азов, Тапрагалов и Ташкалов. Крепостные стены насчитывали 11 башен, города были разделены между собой стенами. Со стороны Дона стена достигала 10 саженей высоты - 26 м. Крепостные рвы имели 4 сажени ширины.
В 1694 году Петром Первым решено возобновить активные боевые действия с турками и нанести удар не по крымским татарам, а по турецкой крепости Азов. Указ царя гласил, пчто холопы, которые вступали в армию, получали свободу. Сухопутная армия увеличилась вдвое, достигнув 70 000 человек. В нее также вошли запорожские и донские казаки.
16 июля завершены подготовительные работы осады Азова. 17 июля 1500 донских и часть запорожских казаков самовольно ворвались в крепость и засели в двух бастионах. 19 июля после длительных артиллерийских обстрелов гарнизон Азова сдался.
Больший сухопутный бой между войсками Генуэзской Республики и татарами Крымского улуса Золотой Орды состоялся 22 июня 1434 возле поселения Солхат - современный город Старый Крым на востоке полуострова Крым. Войска Генуе были разбиты татарскими войсками хана Хаджи I Герая.
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Автор:Ольга Васькив
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