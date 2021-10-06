Крепость и улицы Хотина показали на столетних фото

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала столетние фотографии города Хотин Днестровского района Черновицкой области.

До 1917-го город был в составе Российской империи. Россия аннексировала Хотин после русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Он стал уездным центром Бессарабской губернии.

Самой известной достопримечательностью Хотина является крепость. Ее строили в 1250 -1340 годах. Замок пережил многочисленные войны поляков и украинцев против Османской империи. Его ремонтировали и обновляли

В 1856 году Петербург отменил статус Хотинской крепости как военного объекта. Ее передали городскому управлению. В зданиях разместили штаб и лазарет Модлинского пехотного полка. Но пользовались ими мало из-за плохого состояния. Губернские власти безуспешно пытались ремонтировать крепость.

Город в течение XIX в. строили на равнинном плато по регулярному плану. В 1897-м в Хотине проживали 18 126 человек. Была большая еврейская община.

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В начале XX в. в Хотине действовали три пивоварни, десять винокурен, четыре табачные фабрики, лесопильный и кирпичный заводы, две типографии. Действовали мужское и женское двухклассные уездные училища, два мужских одноклассных училища и одно частное.

В 1818 году оккупировала Румыния. В уезде началось восстание украинцев, известное как Хотинское. В феврале 1919-го восстание было подавлено королевскими войсками Румынии.

Опубликовали фото Жовквы Львовской области. Они были сделаны в 1890-1900 годах. Поселение на территории Жовквы было давно. Городские права оно получило в 1603 году.