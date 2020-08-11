Космонавтов засыпали разноцветным конфетти

Космонавты ехали в открытом автомобиле по улице Бродвей в Нью-Йорке вместе с мэром и генсеком ООН. фото https://www.gettyimages.com

В Нью-Йорке первым космонавты, побывавшие на Луне, 13 августа 1969-м устроили крупнейший в городе в то время парад.

До высадки на Луну США готовится с 1961 года. Хотят опередить Советский Союз в освоении космоса. Месячную программу называют "Аполлон". В экипаж "финального Аполлону" выбирают опытных летчиков-испытателей - сверстников Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина среди 200 претендентов. 16 июля в 9-32 из космического центра имени Кеннеди, штат Флорида стартовала к Луне ракета "Аполлон-11". Через четыре дня Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Прямую телевизионную трансляцию показывали в 33 странах мира.

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Команда вернулась на Землю с 8 суток. Через три недели карантина и отпуска в августе астронавтов как героев встречали в американских городах. Каждому правительство США предоставило Почетную медаль Конгресса за освоение космоса.

13 августа Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин ехали в открытом автомобиле по улице Бродвей в Нью-Йорке вместе с мэром и генсеком ООН. Позже мужчины признались, что разноцветного конфетти было так много, что они почти ничего не видели, а яркие блестки были даже в белье. Мужчинам вручили ключи от города и устроили вечерний прием.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну. Четвертый двигатель RS-25 установлено на первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. В 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну