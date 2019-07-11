 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 846
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4491
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 873
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 549
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 405
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1512
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1404
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 675
Фото
Все фото
16
12
22
4
14
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Видео
Все видео
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2367
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 54
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
четверг, 11 июля 2019 18:39

Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в
16

  Комментировать

Человек инфицированный натуральной оспой, начало XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Человек инфицированный натуральной оспой, начало XX в.
Человек инфицированный натуральной оспой, начало XX в.
Человек инфицированный натуральной оспой, начало XX в.
Человек инфицированный натуральной оспой, начало XX в.

В сети опубликовали снимки людей начала XX в. инфицированных вирусом натуральной оспы. По состоянию на 1914-й, несмотря на значительный прогресс в вакцинации, оспу все еще не победили.

Последняя крупная эпидемия оспы в Европе вспыхнула в 1870-х во время франко-прусской войны. Во Франции тогда умерло 200 тыс. человек, в Германии - более 160 тыс., Сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

В 1874 году новообразованная Германская империя внедряет обязательную вакцинацию от оспы, к концу века сводит болезнь в стране практически на нет. К тому времени оспу преодолели и в северной Европе, а в США и Южной Африке она приобрела более легкую форму. Между тем, в колониях, особенно в Британской Индии оспа свирепствовала неистово. Только в 1898-1902 годах в британской Бенгалии от оспы умерло 58,6 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Английский хирург изобрел вакцину случайно

В Российской империи до 1914 года ежегодно регистрировалось в среднем 100 тыс. случаев заболевания натуральной оспой. Каждые 3-4 года она вспыхивала с новой силой.

В XX в. вирус унес жизни 300-500 млн человек.

Ранее считалось, что натуральная оспа известна человечеству с древнейших времен. Различные источники относили её первое появление либо к Африке, либо к Азии III тыс. до н.э. Однако, согласно генетическим исследованиям, вирус натуральной оспы человека близок вирусу оспы верблюжьей, из-за чего в настоящее время предполагается, что к человеку он перешёл от верблюдов в ближневосточном регионе в начале нашей эры.Эпидемия чёрной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV в., а в середине VI в. поразила Корею. В 737 году от оспы вымерло более 30 % населения Японии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 47103
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 43752
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 23743
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 18432
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 15003
История
Победы не было: историки опровергли миф о самом крупном танковом сражении
Победы не было: историки опровергли миф о самом крупном танковом сражении Просмотров: 1017
Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе
Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе Просмотров: 2097
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
Какой увидел Шри-Ланку в конце XIX в. граф из Галичины - подборка фото
12
 Просмотров: 2493
С овцами у ног - показали раскопки могил древних воинов
С овцами у ног - показали раскопки могил древних воинов Просмотров: 900
Наткнулись на подвал, заваленный вещами русичей
Наткнулись на подвал, заваленный вещами русичей Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
18
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
18
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
14
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 788
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua