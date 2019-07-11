Косила тысячами - как люди страдали от эпидемий оспы в начале XX в

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

В сети опубликовали снимки людей начала XX в. инфицированных вирусом натуральной оспы. По состоянию на 1914-й, несмотря на значительный прогресс в вакцинации, оспу все еще не победили.

Последняя крупная эпидемия оспы в Европе вспыхнула в 1870-х во время франко-прусской войны. Во Франции тогда умерло 200 тыс. человек, в Германии - более 160 тыс., Сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

В 1874 году новообразованная Германская империя внедряет обязательную вакцинацию от оспы, к концу века сводит болезнь в стране практически на нет. К тому времени оспу преодолели и в северной Европе, а в США и Южной Африке она приобрела более легкую форму. Между тем, в колониях, особенно в Британской Индии оспа свирепствовала неистово. Только в 1898-1902 годах в британской Бенгалии от оспы умерло 58,6 тыс. человек.

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В Российской империи до 1914 года ежегодно регистрировалось в среднем 100 тыс. случаев заболевания натуральной оспой. Каждые 3-4 года она вспыхивала с новой силой.

В XX в. вирус унес жизни 300-500 млн человек.

Ранее считалось, что натуральная оспа известна человечеству с древнейших времен. Различные источники относили её первое появление либо к Африке, либо к Азии III тыс. до н.э. Однако, согласно генетическим исследованиям, вирус натуральной оспы человека близок вирусу оспы верблюжьей, из-за чего в настоящее время предполагается, что к человеку он перешёл от верблюдов в ближневосточном регионе в начале нашей эры.Эпидемия чёрной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV в., а в середине VI в. поразила Корею. В 737 году от оспы вымерло более 30 % населения Японии.