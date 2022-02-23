Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Струма" простояла у стамбульському порту 70 днів. Турецькі благодійники налагодили доставку на "Струму" продовольства, медикаментів та вугілля. Фото: Меморіальний музей Голокосту США

В Черном море 24 февраля 1942-го взорвался и затонул корабль "Струма". 769 еврейских беженцев направлялись из Румынии в Палестину. Спасся только один пассажир.

В начале Второй мировой войны в Румынии проживало более 750 тысяч евреев. Когда страна стала союзницей Германии, начались жестокие нападения на евреев, депортация в концентрационные лагеря. Румынские члены правительства разрешили выезд в Палестину при условии, что их имущество и капиталы переходили в собственность государства. За время войны до берегов Палестины из Европы досталось 51 судно из 27 тыс. пассажиров. В то время территорией Палестины руководила Великобританией по мандату Лиги Наций.

Румынская морская контора "Бюро путешествий "Турисмус Мондиаль" успешно отправляла в Палестину судно. Стоимость поездки составила 30 тыс. румынских лей – около $100 на человека. Теперь это $1700. Старая 46-метровая болгарская баржа для перевозок скота "Струма" была переработана под пассажирское судно. Капитаном стал Григорий Горбатенко, сын выходца из Украины.

12 декабря 1941 года судно вышло из порта Констанцы под нейтральным панамским флагом. На борту – 790 человек, из них – более 100 детей. Судно перегружено вдвое. В первый же день мотор сломался. Прибывшие на борт механики сумели починить его и "Струма" добралась до Стамбула, где мотор сломался окончательно. Турецкое правительство выразило готовность содействовать переправке пассажиров в Палестину морем или сушей, если англичане согласятся принять их. Беженцам не разрешили взойти на берег. На круглосуточное дежурство у судна встал катер береговой охраны. Британское правительство отказало им в праве въезда в Палестину опасаясь реакции арабского населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

Для привлечения внимания общественности и прессы беженцы изготовили из простыней и вывесили на бортах "Струмы" плакаты с международным сигналом бедствия "SOS" и призывами: "Помогите нам!" английском, турецком языках и иврите. О судьбе еврейских беженцев, заключённых в порт Стамбула, с сочувствием писали в ведущих мировых газетах. В Палестине еврейские общественные организации требовали от британских властей предоставления пассажирам въездных виз. Турецкие благотворители наладили доставку продовольствия, медикаментов и угля.

"Струма" простояла в стамбульском порту около 70 дней. Турецкое правительство в ультимативной форме потребовало от Великобритании согласия или отказа на транспортировку беженцев в Палестину. Получив отказ, решили вывести "Струму" обратно в Черное море. 23 февраля несколько моторных баркасов со 150 военнослужащими Береговой охраны забросили на пароход веревочные трапы, обрубили якорный канат и на буксире вывели из пролива Босфор. "Струма" к утру 24 февраля беспомощно дрейфовала вдоль побережья европейской части Турции.

На следующий день, на рассвете, судно потряс взрыв. Пассажира 19-летнего еврея Давида Столяра сбросило с кровати, которая была под самой палубой. Сотни пассажиров очутились в холодной зимней воде. Через несколько минут "Струма" исчезла в бездне. Через 12 часов после гибели судна Давида спасли шестеро турецких моряков. Он единственный выживший.

Британская пресса написала, что судно напоролось на плавающую мину. Итальянское радио сообщило, что "Струму" потопила советская подводная лодка. В тот день в акватории Черного моря находилась подлодка Щ-213 под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Денежко. Советская подлодка выпустила одну торпеду приняв за румынское военное транспортное судно. Прямых улик, что именно Щ-213 уничтожила судно с беженцами, нет.

Давид Столяр получил транзитные документы в Палестину. Он записался добровольцем в британскую армию, участвовал в боях в Северной Африке. После окончания Второй мировой переехал жить в США, где в возрасте 91 года. Именем "Струмы" во многих городах Израиля названы улицы и синагоги. Памятник еврейским беженцам установлен и в Бухаресте.

В Черном море 7 ноября 1941-го судно "Армения" ушло под воду через четыре минуты. В него попала торпеда, погибло около 5 тыс. человек. В конце сентября 1941 года нацистские войска захватили почти весь Крым. Советская армия отступила к главной черноморской базе – Севастополю.