Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 522
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 765
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2223
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1143
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2853
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2880
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
4
14
14
9
16
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Видео
Все видео
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4653
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30870
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 468
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
понедельник, 16 сентября 2019 08:20

Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

  Комментировать
Княжеством Русским Украины побыла всего полгода
Памятная плита на Полтавщине о Гадячский договор 1658. Фото: День

Гетман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор 16 сентября 1658 года. Договор предусматривал образование в Речи Посполитой третьей составной части федерации - Великого Княжества Русского.

После смерти Богдана Хмельницкого в августе 1657-го на время до совершеннолетия его сына Юрася гетманом избран генеральный писарь Войска Запорожского Ивана Выговского. Тот вступает в прямую конфронтацию с Москвою. Еще во время переговоров с польской стороной гетман Иван Выговский издал манифест к народу, в котором обосновал разрыв Украины с Москвой.

Московия объявила Выговского изменником. Гетман в сентябре собирает в Гадяче казацкий совет. Прибыли на нее и польские дипломаты. Вернуться Войску Запорожскому в состав Речи Посполитой убеждают казаков Выговский, полковники и посланник польского короля - волынский шляхтич Станислав Казимир Беневский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний гетман закрывал казацкие винокурни

За Гадяцким договором законодательную власть в Украине должны были выполнять национальное собрание депутатов от всех земель княжества, судебную - судебный трибунал. Армия должна была насчитывать 30000 казаков и 10 000 наемников. Греко-католическая уния отменялись во всем государстве. Православие приравнивалось в правах с римо-католической верой, а митрополит получал место в сенате.

В начале 1659-го обнародован царскую грамоту. Выговского в ней назван предателем, а народ призвали к восстанию. Начинается война. В сентябре 1659 года Выговский оставляет булаву. Избранный гетманом Юрий Хмельницкий заявляет о верности царю. Великое княжество Русское не просуществовала и полгода.

На совете украинской старшины в Глухове графа Кирилла Разумовского 4 марта 1750 избрали гетманом Украины. Самого претендента на булаву не было - его избрали заочно.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Княжеством Русским Украины побыла всего полгода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 110433
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 105257
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 33310
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 26550
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 25776
История
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
4
 Просмотров: 1152
Немецкие солдаты панически боялись танков
Немецкие солдаты панически боялись танков
 Просмотров: 1512
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
14
 Просмотров: 7974
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его Просмотров: 1458
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
3
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
Голосов: 954
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua