Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

Памятная плита на Полтавщине о Гадячский договор 1658. Фото: День

Гетман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор 16 сентября 1658 года. Договор предусматривал образование в Речи Посполитой третьей составной части федерации - Великого Княжества Русского.

После смерти Богдана Хмельницкого в августе 1657-го на время до совершеннолетия его сына Юрася гетманом избран генеральный писарь Войска Запорожского Ивана Выговского. Тот вступает в прямую конфронтацию с Москвою. Еще во время переговоров с польской стороной гетман Иван Выговский издал манифест к народу, в котором обосновал разрыв Украины с Москвой.

Московия объявила Выговского изменником. Гетман в сентябре собирает в Гадяче казацкий совет. Прибыли на нее и польские дипломаты. Вернуться Войску Запорожскому в состав Речи Посполитой убеждают казаков Выговский, полковники и посланник польского короля - волынский шляхтич Станислав Казимир Беневский.

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За Гадяцким договором законодательную власть в Украине должны были выполнять национальное собрание депутатов от всех земель княжества, судебную - судебный трибунал. Армия должна была насчитывать 30000 казаков и 10 000 наемников. Греко-католическая уния отменялись во всем государстве. Православие приравнивалось в правах с римо-католической верой, а митрополит получал место в сенате.

В начале 1659-го обнародован царскую грамоту. Выговского в ней назван предателем, а народ призвали к восстанию. Начинается война. В сентябре 1659 года Выговский оставляет булаву. Избранный гетманом Юрий Хмельницкий заявляет о верности царю. Великое княжество Русское не просуществовала и полгода.

На совете украинской старшины в Глухове графа Кирилла Разумовского 4 марта 1750 избрали гетманом Украины. Самого претендента на булаву не было - его избрали заочно.