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воскресенье, 24 ноября 2019 08:20

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

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Книгу о происхождении видов раскупили за два дня
Карикатура под названием "Чарльз Дарвин. Выражение эмоций у человека и животных. "Вышла в ноябрьском номере лондонского журнала" Fun "1872.   www.darwinproject.ac.uk

Британский натуралист Чарльз Дарвин 24 ноября 1859 года написал и опубликовал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь". Первое издание, 1250 экземпляров, раскупили за 2 дня в Великобритании. Над книгой автор работал 20 лет

Чарльз Роберт Дарвин родился в семье врача в городе Шрусбери на юго-западе Англии. Студентом едет в кспедицию, следующего в Южную Америку. Путешествие длилось пять лет. Чарльз Дарвин побывал в Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и на Галапагосских островах в Тихом океане.
Как-то парень нашел остатки больших четвероногих млекопитающих и заметил, что их кости похожи на кости современных животных, только гораздо больше. Задумался над тем, почему вымерли все эти гигантские животные? Дарвин предположил, что за многие миллионы лет вид животных на земле изменился - они эволюционировали.

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Более двух десятилетий размышляет над своей теорией эволюции, которая длилась много миллионов лет. "Эволюция происходит благодаря отбору особей, лучше приспособленных к внешней среде, - пишет в своей книге. - Если места под солнцем для всех не хватает - слабые погибают в конкуренции с сильными. Но стоит какому организму стать более приспособленным к окружающей среде, как ему будет легче выжить и дать больше по количеству потомство. Они начнут теснить менее приспособленных к такой среде родственников, скорее размножаться. Природа сделает маленький шаг вперед, и так - миллионы лет, пока существует жизнь на Земле".

Дарвин боится религиозного преследования и позора. Первое издание, 1250 экземпляров, раскупили за 2 дня. Экземпляр стоит 15 шиллингов - $ 91 на современные деньги. Полтысячи книг забронировала столичная библиотека Муди. В течение жизни Дарвина книга прошла шесть изданий. За свои открытия в области биологии ученый получает множество наград от научных обществ Европы. "О происхождении видов" в Великобритании признали самой влиятельной научной книгой, которую когда-либо писали. Через 12 лет Дарвин издает следующую книгу "Происхождение человека и половой отбор", в которой изложил доказательства происхождения человека от обезьяны.

В США вышла в свет 20 октября 1953-го антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". Книга стала культовой.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
ноября

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

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