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четверг, 18 ноября 2021 12:22

Кинжал помог найти место древней битвы
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Непрофессиональный археолог с металлоискателем нашел кинжал древнеримского воина на юго-востоке Швейцарии.
Фото: University of Basel
Затем профессиональные археологи обнаружили место битвы
Легионер мог специально закопать кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу
Находка позволила ученым найти место битвы между римлянами и древним племенем ретов

Непрофессиональный археолог с металлоискателем нашел кинжал древнеримского воина на юго-востоке Швейцарии.

Затем профессиональные археологи обнаружили место битвы, сообщает Live Science.

Любитель Лукас Шмид нашел кинжал недалеко от села Тифенкастель. Он обратился к археологическому управлению кантона. Ученым из Университета Базеля выдали разрешение на проведение новых раскопок.

Легионер мог специально закопать кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу. Всего известны четыре похожих кинжала с крестообразной рукоятью.

Находка позволила ученым найти место битвы между римлянами и древним племенем ретов.

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Археологические раскопки здесь проводились еще в начале века. Тогда археологи обнаружили следы пребывания римской армии.

Археологи в Баварии обнаружили в могиле VI в. расческу из слоновой кости. Она украшена с обеих сторон сценами с животными. Расческу нашли в могиле взрослого мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Он был воином, его похоронили с длинным мечом, копьем, щитом и боевым топором.

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