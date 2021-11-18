Кинжал помог найти место древней битвы

Фото: University of Basel

Непрофессиональный археолог с металлоискателем нашел кинжал древнеримского воина на юго-востоке Швейцарии.

Затем профессиональные археологи обнаружили место битвы, сообщает Live Science.

Любитель Лукас Шмид нашел кинжал недалеко от села Тифенкастель. Он обратился к археологическому управлению кантона. Ученым из Университета Базеля выдали разрешение на проведение новых раскопок.

Легионер мог специально закопать кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу. Всего известны четыре похожих кинжала с крестообразной рукоятью.

Находка позволила ученым найти место битвы между римлянами и древним племенем ретов.

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Археологические раскопки здесь проводились еще в начале века. Тогда археологи обнаружили следы пребывания римской армии.

Археологи в Баварии обнаружили в могиле VI в. расческу из слоновой кости. Она украшена с обеих сторон сценами с животными. Расческу нашли в могиле взрослого мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Он был воином, его похоронили с длинным мечом, копьем, щитом и боевым топором.