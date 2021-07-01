Киевский князь уничтожил столицу хозар

Киевский князь Святослав Храбрый расширил территорию Русского государства. На миниатюры с Ватиканского манускрипта XIV века (хроника XII века Константина Манассия) сверху изображен завоевания Святославом Болгарии, снизу - поход Иоанна Цимисхия на Доростол. Источник: Publishing house, Sofia, 1962

Киевский князь Святослав Храбрый 3 июля 964-го победил войско Хазарского каганата.

Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги родился около 938-го. После гибели отца проводил активную внешнюю политику, расширил территорию Русского государства. Покорил волжских булгар, алан, радимичей, вятичей. Имел прозвище - Храбрый.

Хазарский Каганат - богатое государство на юго-востоке от границ Киевской Руси располагалась в низовьях Волги. Включала Северный Афганистан, Крым. Столица Итиль знаходиласяв устье Волги, примерно на месте современной Астрахани.

Около 960 года хазарский бек Иосиф в письме к вельможе Кордовского халифата Хасдаю ибн Шафруту отметил, что ведет с русами "упорную войну", не пуская их в море и по суше. Единственный источник, который говорит о походе именно Святослава на хазар - "Повесть временных лет", в которой летописец датирует его 965 годом.

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964-го князь Святослав Игоревич с двадцатитысячным войском достиг Рязани, по Оке спустился до Волги и далее двинулся на 500 лодках с небольшим количеством войска в столицу Итиль. Хазары не ожидали удара с севера, и не возможности организовать серьезную оборону. Святослав взял ее штурмом, и, как пишут летописи "Не оставил в ней камня на камне".

В современника Святослава арабского географа ибн-Хаукаля, рассказ, что русы после разгрома Хазарского каганата провели большой поход в Византию. Затем через Средиземное море к испанской Андалусии. Правда, хронист не объясняет, военный был это поход или торговый.

2 декабря 1015-го великокняжеский стол в Киеве занял Ярослав Мудрый - сын Владимира Великого, внук Святослава Храброго. Он правил Киевской Русью 35 лет, непрерывно воюя. В этот период княжество достигло вершин военного могущества. Во времена Ярослава начали писать окончательную редакцию "Повести временных лет".