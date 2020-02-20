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четверг, 20 февраля 2020 03:13

Киевляне требуют убрать могилу генерала из Мариинского парка

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Киевляне требуют убрать могилу генерала из Мариинского парка
Требуют убрать могилу Ватутина. Фото: УП

Киевляне хотят убрать могилу советского генерала Николая Ватутина из центра Киева.

На сайте Киевсовета появилась петиция с просьбой демонтировать памятник Ватутину, расположенный в Мариинском парке возле Верховной Рады.

"Николай Ватутин - личность, которая воевала с армией УНР, повстанцами Холодного Яра и бойцами УПА, дерибанила Польшу 1939 и сотнями тысяч отправляла украинцев на бессмысленный убой", - отмечает автор петиции Вадим Поздняков.

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Могилу Ватутина под памятником предлагают перенести на территорию одного из столичных кладбищ.

Осуществляя декоммунизацию, Украинский институт национальной памяти не только напоминает о необходимости выполнения закона, но и информирует, как это делать. Например, в какой музей можно отдать декоммунизованной памятник. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

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