Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Оборона Азова казацкими войсками получила название "осадное сидение" Иллюстрация: istorja.ru

18 июня 1637 года запорожские и донские казаки захватили турецкую крепость Азов на левом берегу Дона. Контролировали ее около 5 лет.

Осуществить поход на крепость решил атаман донцев Михаил Татаринов. Момент выбрал удачный - османский султан Мурад IV воевал с Персией и задействовал большинство войска. В то же время инициативу донцов поддержал отряд из 4 тыс. запорожских казаков. Вместе они имели до 200 небольших пушек.

Осада Азова длилась 2 месяца. Стены казаки обстреливали днем ​​и ночью. В конце концов запорожцы подготовили и заложили пороховую мину в подкоп под стену, взорвали часть стены и ворвались внутрь. Казаки быстро победили гарнизон, захватили крепость и освободили около 2 тыс. пленников.

Из крепости они неоднократно обращались к Московскому царю Михаилу Федоровичу с просьбой забрать Азов "под высокую руку". Но царь и советники колебались, ведь аннексия означала бы начало войны с гораздо более сильной Османской империей. Четкого ответа казакам не дали, поэтому они продолжали хозяйничать в крепости.

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В 1641 году преемник Мурада, султан Ибрагим I, отправил к Азову хорошо оснащенную армию и флот под командованием Хусейна-паши и Пиали-паши. Источники сообщали, что имели в распоряжении несколько сот тысяч солдат, хотя эти цифры считают преувеличенными. При этом армию поддерживало 45 галер и 150 небольших судов.

Казаки и 800 женщин выдержали четырехмесячный осаду, отбили 24 штурма и четыре раза разрушали земляные укрепления османов, не поступившись позициями. События вошли в историю как Азовское осадное сидение.

Потеряв более половины вояков, казаки послали очередных послов в Московию с просьбой о помощи. Там согласились тайно доставлять в крепость продукты и порох, но не более. В 1642 году на Земском соборе в Москве решили окончательно отказаться от идеи захвата Азова. 27 апреля казаки получили от царя приказ оставить крепость. Вышли из нее 28 мая.

23 октября 1545 года казаки захватили и разграбили турецкую крепость Ачи-Кале - современный Очаков. Командование отрядами осуществляли брацлавский и владимирский староста Федор Сангушко, теребовлянский староста Бернард Претвич и черкасский Андрей Пронский. В 1545 году в море казаки вышли на 32 чайках - маневренных судах. Осеннее время выбрали не случайно - туманные и облачные дни и темные ночи способствовали незаметному перемещению по морю. Именно поэтому у крепости в конце сентября казаки появились неожиданно. Начали первые штурмы, которые впоследствии завершатся успехом.