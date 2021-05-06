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четверг, 06 мая 2021 17:14

Казацкое кладбище получило охранный статус

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Казацкое кладбище получило охранный статус
Куяльницкое кладбище получило статус памятника истории местного значения Фото: ua.reactor.cc

Куяльницкое казацкое кладбище Одессы занесли в Государственный реестр недвижимых памятников. Оно единственное среди всех кладбищ города получило статус памятника истории местного значения.

Такое решение приняли в Министерстве культуры. Специалист областного департамента культуры Дмитрий Петков рассказал "Суспільному", что ведомство начнет решать вопрос о будущем балансодержателе кладбища, поскольку сейчас ни одна структура им не занимается.

Областной департамент отправит обращение в Одесский городской совет. А при положительном ответе начнет процедуру заключения охранного договора с балансодержателем. Возможно, им станет "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", которое занимается городскими кладбищами.

Куяльницкое кладбище заложили в конце XVIII в. неподалеку от Хаджибейского лимана. Оно является одним из старейших в Одессе и хранит образцы народного искусства.

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Ранее историки рассказывали, что старейшая из сохранившихся могил на кладбище, датированная1791 годом, появилась за три года до официальной даты основания современной Одессы. До XVI в. поселение с гаванью и крепостью называлось Коцюбиив, после - Хаджибей.

Кладбище заложили в 1775-м, сразу после ликвидации Запорожской Сечи. Назвали в честь похороненной здесь семьи казака Сотниченко. А каменные кресты стали свидетельством того, что христиане не преследовались, а жили в добром соседстве с турками и татарами. Кладбище поддерживали в хорошем состоянии только многочисленные волонтеры.

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Дата
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