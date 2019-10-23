Камикадзе японцы восхваляли как богов

17-летний японский капрал Юкио Араки с другими военными летчиками играет с щенком накануне вылета. Фото: Shinbu_1945

В битве в заливе Лейте 25 октября 1944 года японцы впервые применили против американского флота летчиков-камикадзе. Отряд смертников атаковал американское авианосное соединение, японцы потопили один и вывели из строя шесть авианосцев, потеряв 17 самолетов.

Япония захватила Филиппины в 1942 году. В течение лета 1944 года самолеты США совершили несколько успешных операций по захвате островов. Подготовительные операции для вторжения на Лейте начались на рассвете 17 октября. Командование Имперского флота Японии разработало план уничтожения ВМС США. Самолеты и корабли союзников вышли на перехват. За шесть дней началась самая морская битва в истории человечества - три волны японской авиации по 50-60 самолетов в каждой начали атаку на американский флот.

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Отряд камикадзе сформировали 20 октября 1944 года из пилотов-смертников с 16 лет. Их задачей было ценой собственной жизни сбросить бомбы или повредить самолетами вражеские корабли. Всего подготовили 3912 пилотов-камикадзе. Добровольцев было в три раза больше, чем самолетов. Камикадзе превозносили как героев, их поминали в святилищах как богов-ками, их родные сразу же становились уважаемыми людьми в своем городе или поселке.

Перед вылетом камикадзе присваивался ранг офицера. С ним прощались в старинный самурайский способ с распитием рюмки сакэ и завязыванием белоснежной повязки хатимаки во главе. Во время Второй мировой камикадзе потопили 70 кораблей и судов, еще около 400 получили повреждения. Погибло более 5000 военнослужащих, столько были ранены.

В Южной Атлантике немецкие подводные лодки торпедировали английский транспортный корабль "Лакония" 12 сентября 1942.