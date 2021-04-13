Каким было самое популярное туристическое место Австрии 130 лет назад

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали колоризированные фотографии Тироля в конце XIX в. Историческая горная область входила в цислейтанскую часть Австро-Венгрии.

В 1890 году население области составляло почти 929 тыс. человек. Большинство были немцами, а 45% - итальянцами и ладинами. Все занимались преимущественно скотоводством. Разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, коз. Одним из самых любимых занятий жителей была охота, пишут "Хроники Прекрасной Эпохи".

Главным городом Тироля, как и сейчас, служил Инсбрук. Органом местного управления был ландтаг, голову которого назначал император. В имперский Рейхсрат Тироль посылал 21 депутата.

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В области работали 236 фабрик и заводов. Рабочие добывали железную руду, камни, бурый уголь, дерево соль и торф. Изготавливали кирпичи, фаянсовую посуду, мебель. Но больше всего занимались пивоварением. Действовали 133 пивоваренные заводы.

Тироль имел важное торговое значение, как путь из Германии в Италию. Через него перевозили крупный рогатый скот, сыр, вино, фрукты, шелковые и железные изделия.

15 марта 1867 вступило в силу австро-венгерское соглашение между австрийским императором Францем Иосифом I и представителями венгерского национального движения о преобразовании централизованной империи Габсбургов в дуалистическое, двуединое, государство Австро-Венгрию, целостность которого обеспечивал австрийский император, который одновременно носил титул короля Венгрии. В состав Венгерского королевства - Транслейтании - вошли, кроме Венгрии, территории Трансильвании, Хорватии и Славонии, Воеводины, Карпатской Руси и город Риека. Вся остальная территория империи образовала австрийскую часть монархии - Цислейтании: Верхняя и Нижняя и Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль, Зальцбург, Форарльберг, Краина, Горица и Градишка, Триест, Истрия, Далмация, Богемия, Моравия, Силезия, Галиция и Буковина . В таком виде Австро-Венгрия просуществовала до 1918 года, когда распалась после поражения в Первой мировой войне на ряд суверенных государств.