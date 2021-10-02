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воскресенье, 03 октября 2021 01:13

Как жили в Жовкве в начале ХХ в. - подборка фото
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Коллегиата в Жовкве
Фото: photo-lviv.in.ua
Глинские ворота
Замковые ворота
Жовковский замок
Интерьер Жовковского замка

Опубликовали фото Жовква Львовской области.

Опубликованные фотографии были сделаны в 1890-1900 годах, сообщают "Фотографії старого Львова".

Поселение на территории Жовквы было давно. Городские права она получила в 1603 году.

В XVII в. Жовква была резиденцией короля Речи Посполитой Яна III Собеского.

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Теперь Жовква - популярный туристический центр.

Опубликовали фото города Белз Львовской области после оккупации нацистами. Фотографии обнаружили на страницах нескольких онлайн аукционов.

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