Как жили в Жовкве в начале ХХ в. - подборка фото

Фото: photo-lviv.in.ua

Опубликовали фото Жовква Львовской области.

Опубликованные фотографии были сделаны в 1890-1900 годах, сообщают "Фотографії старого Львова".

Поселение на территории Жовквы было давно. Городские права она получила в 1603 году.

В XVII в. Жовква была резиденцией короля Речи Посполитой Яна III Собеского.

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Теперь Жовква - популярный туристический центр.

Опубликовали фото города Белз Львовской области после оккупации нацистами. Фотографии обнаружили на страницах нескольких онлайн аукционов.