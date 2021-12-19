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понедельник, 20 декабря 2021 00:46

Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
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Дом шахтера
Фото: Polona
Дома шахтеров
Шахта в Лисичанске
Шахта Карпова
Шахта в Енакиево

Gazeta.ua собрала фотографии шахтерских поселений Донбасса конца XIX в.

На фото попали Горловка, Лисичанск и Брянка.

Угольные месторождения в регионе стали искать в 1820-х годах. В 1829 году царская власть издала закон о свободной разработке угольных пластов. Первые шахты копали простые крестьяне, пользовались лопатами, кайлами и молотками. Первыми шахтами владели богатые крестьяне, казаки и помещики.

В середине столетия строительством шахт стали заниматься западные акционерные общества. Они принесли на Донбасс современные технологии угледобычи. Но большую часть работы продолжали выполнять руками. Добытый уголь вручную вывозили на поверхность.

Шахтеры работали днем, а ночью у шахты спускались "газопалы". Они выжигали газ, скапливавшийся на горе тоннелей. Работа была опасна, эти люди часто гибли.

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Добыча угля вызвала строительство металлургических заводов и железных дорог.

Gazeta.ua собрала фото из Донецка начала ХХ ст. Фотографии размещались в фотоальбоме к мировой выставке в Париже в 1900-м. Тогда город назывался Юзовкой.

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