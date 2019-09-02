Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото

Фото: Facebook

В интернете показали жизнь немцев в Третьем Рейхе.

Фотографии делал Михаэль Соббота в 1939-1942 годах, сообщают "Шалости восточноевропейской Клио".

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На фото попали обычные немцы и сцены из их жизни. Фото было сделано тогда, когда Германия была в состоянии войны.

Показали цветные фото из Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха.