Как выглядели жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото

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Показали фото жителей Староконстантинова второй половины XIX в.

Сейчас город расположен в Хмельницкой обл. Тогда входил в Российскую империю, сообщает "Хроника прекрасной эпохи".

По переписи 1897 года в Староконстантинове проживало 16,3 тыс. человек. Большинство относилось к сословию мещан.

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9,1 тыс. указали в качестве родного языка еврейский идиш, 4,8 тыс. украинский, 1,4 тыс. русский и 773 польский.

Показали цветные открытки столицы Украины 1911 года. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий.