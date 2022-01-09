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понедельник, 10 января 2022 00:46

Как выглядел в старину польский город, который был частью Киевской Руси
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Gazeta.ua собрала старинные фото польского города Ряшева
Фото: Polona.pl
Город существовал при Киевской Руси. Оно являлось пограничным поселением Перемышльской земли
Историки до сих пор спорят, кто основал Жешув. Неясно, почему город так называется

Gazeta.ua собрала старинные фото польского города Жешува.

Город существовал при Киевской Руси. Он являлся пограничным поселением Перемышльской земли.

Историки до сих пор спорят, кто основал Жешув. Неясно, почему город так называется.

Жешув — первый русский город, получивший магдебургское право. Его городу могли предоставить внуки короля Даниила Галицкого Андрей или Лев II. В середине XIV в. Жешув стал центром волости.

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Город долгое время был частью Польши и Австро-Венгрии. В конце октября 1918 на территории украинизированной воинской части подняли сине-желтый флаг. Польские легионеры эту часть захватили.

Gazeta.ua собрала фото белорусского города Бреста 1920-х годов. Древнее украинское название города – Берестя. Он считается центром украинской этнической территории Берестейщина. В начале XX века. в Бресте действовали украинские культурные организации.

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