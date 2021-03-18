Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Показали фото Чернигова в начале XX в.

В то время в городе проживали более 27 тыс. человек. В Чернигове были 27 церквей и 2 монастыря. Работали 2 театра, общественная библиотека, музей губернского земства, женская и мужская гимназия, реальное училище, семинария, 23 школы, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В Чернигове функионировали 7 кирпичных заводов, свечной и мыловаренный заводы. Были 180 мастерских, 30 кузниц, 52 мастерских пошива одежды и обуви.

В 1901 году в городе работали 428 различных магазинов, в 1910-м - 734. Трижды в год устраивали ярмарки.

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В Чернигове жили украинские литераторы Михаил Коцюбинский, Николай Вороной, Борис Гринченко, Владимир Самойленко и другие. Меценат Василий Тарнавский устроил в своем доме музей.

Показали альбом с эскизами старинной мебели в украинском стиле. Их нарисовал в 1919 году художник Амвросий Ждаха.