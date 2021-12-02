Как в старину выглядел белорусский город, который был частью УНР

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото белорусского города Бреста 1920-х годов.

Древнее украинское название города – Берестя. Он считается центром украинской этнической территории Берестейщина.

В начале XX ст. в Бресте действовали украинские культурные организации. Офицер крепости Оноприй Василенко учредил здесь украинский театр.

Город сильно пострадал во время Первой мировой войны. Большинство построек было уничтожено, кроме крепости.

В декабре 1917 года в Бресте начались мирные переговоры Центральных государств с Украинской народной республикой и большевистской Россией. 9 февраля 1918 здесь подписали мир с УНР. Центральные государства признали независимость Украины.

Брест по договору перешел в состав УНР. Город был частью Гетманата Павла Скоропадского. В нем издавали украинские газеты "Рідне слово", "Мир", "Вісник Холмського губерніального староства".

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2 февраля 1919 года на Берестейщину вошли польские войска. Сюда интернировали часть украинской армии.

Gazeta.ua собрала фото города Перемышль в 1947 году. Он расположен на востоке Польши, но принадлежит к украинской этнической территории Надсяння. В межвоенные времена в городе развивались украинские общественные и культурные объединения. Действовали украинские кооперативы.