Как уничтожали евреев Галичины - вышла книга воспоминаний свидетеля Холокоста

"Забытые могилы" рассказывают о Холокосте в Галиции. Фото: 112

Книгу воспоминаний Микаэля Гауптмана "Забытые могилы" выдал Украинский центр изучения истории Холокоста.

Автор рассказывает историю гибели еврейских общин в галицких поселениях Сходница и Уричи летом 1941 года, сообщает jewishnews.com.

Микаэль Гауптман пережил Холокост. Потерял четырех сестер, двух племянниц и других родственников. Он видел, как убивали его соседей и знакомых. Его удивляло, как люди предавали и сотрудничали с нацистами.

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Гауптман также рассказывает об офицере СС Питере Николаас Ментен, который был одним из организаторов убийств в Уричи и соседних селах Подгорцы и Сопот. После войны он продолжал спокойно жить в своем особняке. Был миллионером и коллекционером произведений искусств. В 1980 году его приговорили к десяти годам заключения. Гауптман встретился с ним в зале суда. Через 5 лет Ментена освободили по состоянию здоровья.

Микаэль Гауптман умер в 1990 году. Оставил после себя воспоминания.

В Национальном заповеднике Бабий Яр в Киеве установили надгробные памятники, которые были сброшены в овраг после уничтожения еврейского кладбища.