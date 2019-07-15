Как украшали свои дома богачи в средние века

Фото: facebook.com/SymbolonCenter

В сети опубликовали фото витражных медальонов эпохи средневековья. Технику витражей использовали не только при строительстве величественных готических соборов, но и для украшения домов и лавок состоятельных горожан.

Самые ранние из них датируются XIII веком. В начале их изготавливали из фрагментов цветного стекла, соединенных оловянными ободками. В позднем средневековье и Эпохе Возрождения преимущество уже отдавали бесцветном стеклу, которое раскрашивали, сообщает Центр середньовічних та ранньомодерних студій.

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Поскольку их употребление не ограничивалось сакральным пространством, на витражных медальонах можно увидеть и вполне светские сюжеты - работы календарного цикла, гербы владельцев дома, веселые сценки.

Авторитет аристократа в эпоху Средневековья определялся не только мужеством на поле битвы, титулом, большим замком, золотом в кошельке. Важным считалось и умение принимать гостей за столом родового имения. Рядом с застольным этикетом не последнюю роль играла и сама кухня. Средневековые повара изобрели блюда, которые могли не только накормить высокого гостя, но развлечь, удивить, а порой и шокировать или вызвать отвращение