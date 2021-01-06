Как советская власть боролась с Рождеством. Опубликовали оперативные фото КГБ

Фото: avr.org.ua

На начале 1972 года советские власти начали борьбу с празднованием Рождества в Украине. В тайных сообщениях руководству КГБ ее объявили операцией "Блок". Начали выслеживать людей, которые придерживались традиций.

Электронный архив освободительного движения опубликовал оперативные фото вертепа в одной из львовских квартир. Там собрались Василий Стус, Елена Антонов, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие деятели украинской диссидентского движения.

13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Петру Шелесту о начале операции.

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В Киеве и Львове начали задерживать людей. По делу "Блок" арестовали Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Евгения Сверстюка, внука Ивана Франко Зиновия, Ивана Светличного и других.

Борьба с украинскими традициями продолжилась и в последующие годы.

6 января 1938 года в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области родился Василий Стус, был 4-м поздним ребенком в семье. Считается одним из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Поэт, переводчик, литературовед, прозаик, правозащитник.