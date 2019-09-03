Как соревновались древние греки - раскопали необычную мозаику

В поселке Беркшир в Великобритании нашли редкую 1600-летнюю римскую мозаику. Центральным сюжетом являются гонки на колесницах. Участники боролись за греческий престол и руку принцессы Гипподамии.

Автор: The Boxford History project В Великобритании нашли 1600-летнюю римскую мозаику с греческим мифологическим сюжетом

Главным героем мозаики является мифический персонаж Пелоп. По древней легенде, греческий властитель Эномай узнал, что умрет как только его дочь выйдет замуж. Имея великолепного извозчика и резвых лошадей он вызвал претендентов на руку его дочери на конный поединок. Каждый кто проигрывал должен был погибнуть. Так он убил 13 участников, сообщает The Daily Mail.

Следующий соперник Пелоп победил в соревнованиях благодаря сговору с извозчиком. Также помогли крылатые кони - пегасы, которых подарил ему Посейдон. Коварный царь погиб, а победитель женился на Гипподамии, став новым властителем.

На находке можно увидеть сына Посейдона Беллерофонт и пегаса.

Исследователи убеждены, что 6-метровое мозаичное полотно является одним из 3-х самых масштабных в мире. Выступают против транспортировки находки в музей. Во-первых, она слишком велика для него. Во-вторых, транспортировка может значительно повредить мозаику. Жители Беркшира сохранят находку на месте ее расположения.

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Автор: dailymail.co.uk В Великобритании нашли 1600-летнюю римскую мозаику с греческим мифологическим сюжетом

Самую большую в мире мозаику откроют публике в городе Антакья, Турция. Она станет экспонатом недавно построенного на базе отеля местного музея. Ей 1300 лет. Имеет площадь 9 тыс. кв. м. Археологи считают, что эта огромная мозаика со сложной геометрией принадлежала общественному зданию в древнем городе империи Селевкидов - Антиохии. Дом повредили крупные землетрясения 526 и 528 годов, но мозаика осталась почти нетронутой