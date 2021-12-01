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четверг, 02 декабря 2021 00:46

Как развлекались на заснеженных курортах Швейцарии в старину - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фотографии туристов в заснеженных горах Швейцарии в начале XX в.
Фото: Fortepan
Отдыхающие ходили в горы, катались на лыжах, коньках и играли в керлинг.
По мере увеличения количества туристов в стране появились железные дороги, гостиницы и горнолыжные трассы.
В середине XIX ст. альпинисты начали покорять швейцарские горы

Gazeta.ua собрала фотографии туристов в заснеженных горах Швейцарии в начале XX в.

Отдыхающие ходили в горы, катались на лыжах, коньках и играли в керлинг.

К XVIII ст. Швейцария была небогатой страной. Путешественники через нее ехали в Италию. Во времена Романтизма поэты и писатели оценили красоту Альп. В горы переселялись лорд Байрон, Перси Шелли и его супруга Мэри.

В середине XIX ст. альпинисты начали покорять швейцарские горы. В 1863 году основали "Швейцарский альпийский клуб". Его позиционировали не только как спортивную, но и консервативную общественную организацию.

Клуб поддерживает сеть горных шале для альпинистов.

1858 британский предприниматель Томас Кук организовал первую массовую турпоездку в Швейцарию. Одним из первых английских туристов в Швейцарии был писатель Артур Конан Дойл. Он перенес водопад Райхенбах в приключениях Шерлока Холмса.

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По мере увеличения количества туристов в стране появились железные дороги, гостиницы и горнолыжные трассы.

Gazeta.ua собрали афиши французских кабаре конца XIX в. Первое такое заведение открылось в 1881 году на Монмартре в Париже и называлось "Черный кот". В нем собирались представители богемы, которым не нравились старые салоны.

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