Как продвигали туристам Бахчисарай в советские времена - подборка открыток

Фото: Gazeta.ua

Gazeta.ua опубликовала подборку открыток с фотографиями Бахчисарая советской эпохи.

На фото изобразили Бахчисарайский историко-архитектурный музей.

"Бахчисарай, пожалуй, один из самых своеобразных крымских городов, где так самобытно соединились седая старина и яркая новизна. Ажурные минареты и трубы мощного цементного завода. Средневековые кельи монахов и крупнейший в области эфиромасличный совхоз-комбинат. Остатки пещерных "квартир" в скалах и кварталы современных домов. Узкие горбатые улочки и асфальтовое полотно шоссе. Соседство овеянного легендами, воспетого Пушкиным и Мицкевичем прошлого с настоящим придает этому административному центру крупного сельскохозяйственного и промышленного района оригинальный неповторимый колорит", - говорилось в объяснении к открыткам.

О крымских татарах в тексте не упоминается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото

"Тысячи людей ежедневно приезжают сюда, чтобы увидеть бывший ханский дворец, которому город обязан своим именем. В переводе Бахчисарай означает дворец-сад, дворец среди садов. Теперь в этом самобытном ансамбле размещается историко-архитектурный музей. Его экспонаты дают возможность проследить судьбу полуострова с древнейших времен. Рассказывают о победной борьбе украинцев и русских с турецкими захватчиками, участие в ней выдающегося полководца Суворова. Удостоверяются мужество и героизм защитников Севастополя в 1854-1855 годах, бессмертные подвиги советских воинов и партизан в битвах Великой Отечественной войны", - написали в рассказе о городе.

Gazeta.ua собрала открытки с видами Житомира, сделанные в 1906 году. На фотографии попали улицы, основные здания города и берега реки Тетерев. По данным 1885 года в Житомире было 5207 домов, проживало 54935 жителей. Кроме украинцев в городе жило много поляков и евреев. Здесь было 12 церквей, два костелы и две синагоги.