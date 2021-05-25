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вторник, 25 мая 2021 13:12

К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы
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Открытка с портретом Петлюры
Фото: ЦГАВО Украины
Письмо представителя Колонии украинских политических эмигрантов Тарнова в Польше Ивана Крамаренко Ольге Петлюре с сочувствием о потере мужа
Место убийства Петлюры
Резолюция, принятая общим собранием Общества кубанцев имени Якова Кухаренко в Подебрадах по клевете в адрес Симона Петлюры
Гроб Петлюры в румынской церкви в Париже

Ко дню смерти главного атамана УНР Симона Петлюры Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины подготовил онлайн-выставку.

Показали фотографии и документы, касающиеся захоронения и памяти Петлюры.

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"Сегодня имя Петлюры, как символ независимости и развития, на устах сотен тысяч. Завтра оно будет на устах миллионов, как светлая легенда о вожде-герое. Ведь украинская армия под руководством Петлюры, одиноко боролась на востоке Европы против большевизма - боролась не только за свободу и государственность Украины, она боролась против всемирной угрозы. И поэтому светлый образ Симона Петлюры, как персонификация той бесконечной до сих пор борьбы Украины - уже сейчас заслуживает на общечеловеческий поклон", - процитировали в архиве слова поэта Леонида Полтавы.

Завербованный советскими спецслужбами эмигрант из Российской империи Самуил Шварцбард расстрелял главного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру в центре Парижа 25 мая 1926-го. От ранений украинец умер в больнице. Благодаря тайной деятельности Кремля, суд оправдал напавшего.

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