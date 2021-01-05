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вторник, 05 января 2021 16:59

Исследователи нашли место, где происходила библейская история

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Исследователи нашли место, где происходила библейская история
Нашли место, на котором казнили Иоанна Крестителя. Фото: Science Alert

В Иордании археологи обнаружили место, на котором Иоанна Крестителя приговорили к смерти 29 года н. э.

По легенде, пророка казнил царь Ирод Антипа. Он должен был жениться на женщине по имени Иродиада. Они были разведены. Свадьбу опротестовал Иоанн Креститель, сообщает Science alert.

На свадьбе дочь Иродиады Саломия станцевала танец. Это понравилось Ироду. Он пообещал выполнить любое ее желание. Саломия попросила голову Иоанна Крестителя.

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В городе Махер обнаружили внутренний двор, в котором Саломия вероятно танцевала, а Ирод решил обезглавить Иоанна Крестителя. Во дворе есть ниша, которая могла служить троном Ирода Антипы.

Некоторые ученые скептически относятся к находке. Указывают, что ниша намного меньше, чем трон отца Антипы Ирода Великого. Она похожа на другие ниши во дворце Ирода.

В столице Иордании Аммане обнаружили руины римских бань. Их нашли во время проведения дренажных работ.

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Дата
05
января

Исследователи нашли место, где происходила библейская история

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